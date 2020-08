Rasistowski napad w Poznaniu. Agresywny mężczyzna obraził rodzeństwo cudzoziemców, a potem zaatakował matkę, przechodnia i policjantów

Według świadków zdarzenia napastnik najpierw obraził rodzeństwo cudzoziemców - dorosłego chłopaka i jego 9-letniego brata, którzy mieszkają na os. Armii Krajowej. - Krzyczał do nich, że mają wyp... z tego kraju - relacjonują.

Iwona Liszczyńska dodaje, że mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie również w stosunku do policjantów. Podejrzany o zażywanie środków psychoaktywnych został zabrany do szpitala.

- 31-latek był bardzo agresywny, szarpał się, kopał i wyzywał. Zachowywał się agresywnie również w stosunku do funkcjonariuszy, którzy po chwili go obezwładnili. Mężczyzna był pobudzony i jest podejrzenie, że był pod wpływem środków psychoaktywnych, dlatego został przewieziony do szpitala na oddział toksykologii - mówi.

- Zgłoszenie nie dotyczyło napadu na tle rasistowskim, ale przesłuchujemy świadków i sprawdzamy przebieg zdarzenia - przyznaje Iwona Liszczyńska.

Dodaje, że nie ma informacji, by któraś z ofiar napadu trafiła do szpitala.

