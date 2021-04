Red Dragons Pniewy z największym sukcesem w historii klubu. Smoki zagrają w finale Pucharu Polski w Futsalu!

- Byliśmy zaskoczeni skutecznością gospodarzy. Licząc na szybko, to rywale nie mieli dużo sytuacji, ale co gorsza, my mieliśmy ich jeszcze mniej. To był nasz problem do przerwy. Ciężko nam się tu grało, bo oscylowałem w grupie siedmiu zawodników, stawiając na doświadczenie. Nie mówiłem tego przed meczem, ale kilku chłopaków grało też z poważnymi urazami. To też było widać w jakości gry. Cały czas byłem jednak spokojny. Również w przerwie. Ustaliliśmy sobie, że mamy jeszcze dużo czasu. W futsalu wszystko szybko się może wydarzyć. Gol na 0:4 nas podciął, ale mówiłem, że musimy trafić gola i wycofać bramkarza. Grę w przewadze mamy opanowaną. To zdało egzamin. Słowa uznania dla moich zawodników, bo to nie zawsze ma przełożenie, a w drugiej połowie zaważyło nasze doświadczenie, że to my awansowaliśmy do finału - mówił w pomeczowym studiu organizowanym przez gospodarzy środowego starcia Łukasz Frajtag.