Rekord trasy w 7. Biegu Tor Poznań Formuła 1 wyścigowa piątka i wskaźnik mocy na 7. Trigar Duathlon Tor Poznań

Zgodnie z zapowiedzią ubiegłoroczny zwycięzca #wyścigowapiątka (atest PZLA) Mateusz Lipiński z Poznania powalczył o złamanie 15 minut. Prowadził od startu do mety finiszując w 14:54, co jest nowym rekordem trasy (średnia 2’59″/km). Na drugiej pozycji na mecie zameldował się Adam Stippa z Wrocławia (15:21), a na trzeciej pozycji Marcin Kęsy z Poznania (15:22), a czwarte punktowane miejsce zajął Bartłomiej Falkowski z Warszawy (15:28).

W 7. Trigar Duathlon Tor Poznań najszybszy na trasie 23 km okazał się Adam Kuś z Poznania, który zameldował się na mecie w łącznym czasie 50:42 i o niespełna 8 sekund wyprzedził Piotra Klupczyńskiego z Murowanej Gośliny (50:50). Na trzecim miejscu uplasował się Maciej Adamczyk z Obornik (50:54). Wśród kobiet zwyciężyła Karolina Jahnz ze Stargardu (55:08), wyprzedzając Ruszulę Kafarską z Poznania (56:39) i Karolinę Rutę-Korytkowską ze Swarzędza (57:22).

- To było wyjątkowe otwarcie tegorocznego sezonu - podkreśla uśmiechnięty Przemysław Walewski, pomysłodawca i dyrektor zawodów. - Poluzowanie obostrzeń sanitarnych stworzyło nam możliwość do zorganizowania biegu i duathlonu zarówno w bezpiecznych, jak i jak najbardziej sprzyjających warunkach do bezpośredniej rywalizacji. Efektem był rekord trasy na atestowanej trasie 5 km, liczne życiówki na "piątce" i znakomite rezultaty w duathlonie!