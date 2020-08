Rekordowe zwycięstwo Fogo Unii Leszno na własnym torze. Rozgromieni przez leszczyńskie "Byki" rybniczanie żegnają się z żużlową Ekstraligą

W poniedziałkowym spotkaniu żużlowej PGE Ekstraligi prowadząca w tabeli i broniąca tytułu Fogo Unia Leszno zgodnie z przewidywaniami rozgromiła na stadionie im. Alfreda Smoczyka ostatni w tabeli PGG ROW Rybnik 65:25, co jest najwyższym wynikiem w obecnym sezonie. Zespół Byków zdobył oczywiście także punkt bonusowy (w Rybniku ekipa trenera Piotra Barona wygrała 56:34) i jest już bardzo blisko pierwszego miejsca przed fazą play off. Drużyna z Rybnika po poniedziałkowej porażce definitywnie straciła szanse na uniknięcie spadku do eWinner 1.Ligi.

Rybniczanie w Lesznie byli jedynie tłem dla mistrzów Polski, drużynowo nie zdołali wygrać żadnego biegu, zaledwie dwa biegi remisując. Indywidualnie goście zwyciężyli tylko dwukrotnie, za każdym razem za sprawą mistrza Europy, Brytyjczyka Roberta Lamberta. Pozostałe biegi padły łupem gospodarzy, w tym siedem podwójnie. Zobacz też: Siedziba Warty Poznań jest w fatalnym stanie Punkty dla Fogo Unii Leszno zdobyli: Emil Sajfutdinow 11+1, Janusz Kołodziej 13+2, Bartosz Smektała 6, Jaimon Lidsey 10+3, Piotr Pawlicki 11+2, Szymon Szlauderbach 4+1, Dominik Kubera 10. Leszczyński klub postanowił uhonorować ćwierćwiecze pracy Przemysława Piaseckiego jako kierownika startu. Na oczach kibiców prezes Unii, Piotr Rusiecki wręczył mu specjalny upominek. Chcesz wiedzieć więcej? Autorem tekstu jest Radosław Patroniak Czytaj więcej Interesujesz się sportem? Tu znajdziesz najciekawsze, najnowsze, najważniejsze informacje:

Chcesz skontaktować się z autorem informacji? r.patroniak@glos.com Mateusz Borek rozpoczyna współpracę z TVP Wideo