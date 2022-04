Rekrutacja do liceów i techników w Poznaniu. Znamy kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych. Sprawdź!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: licea, technika i szkoły branżowe I stopnia

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, klasy wstępnej, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych:

rekrutacja - od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15 (branżowa szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego - od 24 października do 14 listopada 2022 r. do godz. 15 ),

(branżowa szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego - od ), rekrutacja uzupełniająca - od 3 do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15 (branżowa szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego - od 14 do 19 grudnia 2022 r. do godz. 15).

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje - od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.