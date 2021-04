Rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu: Twoje dziecko zostało przyjęte do placówki? Rodzicu, nie przegap ważnego terminu

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2020 wpłynęło 4 975 wniosków o przyjęcie nowego kandydata. Aż 4 601 dzieci zostało zakwalifikowanych do wybranej placówki. Rodzice właśnie tych dzieci mają teraz potwierdzić wolę zapisu swojego malucha do przedszkola. Mają zrobić to do 21 kwietnia.

Rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu 2021: 17 500 miejsc dla przedszkolaków w Poznaniu W tegorocznej rekrutacji liczba miejsc dla przedszkolaków w Poznaniu zwiększyła się o 100 w porównaniu do poprzedniego roku. Połowa, czyli 50 dodatkowych miejsc, pojawiła się z uwagi na rozbudowę Przedszkola nr 121 na ul. Biskupińskiej. Druga część to miejsca w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne organy prowadzące. Przedszkola: Pierwszy etap rekrutacji za nami Do 30 marca należało złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola. Zrobiło to 4 975 rodziców. Dodatkowo, ponad 11 593 rodziców zadeklarowało, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w obecnej placówce. Jak podaje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, liczba zakwalifikowanych wyniosła 4 601. To aż 92 proc. wszystkich dzieci biorących udział w rekrutacji. Teraz rodzice tych maluchów do 21 kwietnia muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka.

Jak potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola? Rodzice muszą potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do danego przedszkola do 21 kwietnia. Można to zrobić drogą elektroniczną, za pomocą systemu NABÓR lub bezpośrednio w przedszkolu. Wzór oświadczenia oraz instrukcja wysłania dokumentu drogą elektroniczną dostępne są na stronie NABÓR. Brak pisemnego potwierdzenie jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Do żadnej placówki w rekrutacji podstawowej nie zakwalifikowało się 374 dzieci. Ale wydział oświaty ma dobrą wiadomość, na niezakwalifikowane dzieci nadal czeka 1 542 wolnych miejsc. 26 kwietnia przedszkola ogłoszą listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Rodzice i opiekunowie dzieci, które nie dostały się do wybranej placówki, mogą złożyć odwołanie. Mają na to 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Procedura odwoławcza potrwa do 19 maja.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany i przyjęty do żadnej placówki, rodzic otrzyma imienne skierowanie dla swojego dziecka do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Skierowania będą sporządzane w dniach od 20 maja do 16 czerwca. Jeśli rodzic nie skorzysta z tego rozwiązania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej.

Nabór do przedszkoli 2021: Terminy rekrutacji uzupełniającej Od 18 czerwca do 22 czerwca

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 25 czerwca do 29 czerwca

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

30 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.