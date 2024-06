Relaks i ochłoda w upalne dni? Tego sposobu nie polecamy! Kąpiel w fontannie może okazać się niebezpieczną rozrywką!

Wątpliwa atrakcja dla dzieci. Ta zabawa z wodą dla dzieci może skończyć się tragicznie

Kiedy słońce praży z nieba, a termometry pokazują ponad 30 stopni Celsjusza, każdy rodzic chciałby zapewnić swojemu dziecku chwilę ochłody i zabawy. Fontanny miejskie wydają się być idealnym miejscem do tego celu. Jednak, jak się okazuje, ta forma rozrywki może nieść za sobą poważne konsekwencje zdrowotne dla najmłodszych.

Fontanny, choć kuszą swoją dostępnością i możliwością szybkiego ochłodzenia, są przede wszystkim elementem dekoracyjnym, a nie miejscem do kąpieli. Woda w nich nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, a tym bardziej do pływania czy zabawy.