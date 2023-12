Religijne życzenia bożonarodzeniowe. Oto poważne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Zobacz i wyślij!

Życzenia na Boże Narodzenie: Religijne życzenia bożonarodzeniowe

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

Bóg jest dobry! Przyszedł na świat w Dzieciątku Jezus, by mnie sobą nie speszyć, by mnie rozbroić miłością. Głębokiej radości i odważnego przyjęcia Jezusa Chrystusa do siebie na dziś i na cały Nowy Rok!

Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.

***

Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa, niech się raduje grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie. Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany. W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam, w sercu na nowo tę dobrą nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowy Rok!

***

Śnieg okrył ziemię puszystą bielą, wokół się wszyscy ludzie weselą. Spłynęła z niebios dla nas nowina - Najświętsza Panna powiła Syna. I my Dzieciątku dziś hołd oddajmy polską kolędę Mu zaśpiewajmy. Niech śpiew przy żłóbku i w dzień i w nocy mocą, radością serca jednoczy.

***

W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, niech Wam jak najlepiej w życiu się powodzi, zaś w Nowym Roku o każdej godzinie, niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie.

***

Najlepsze życzenia z okazji

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,

aby przyjście na świat Chrystusa

przyniosło ze sobą radość,

pokój, nadzieję i miłość.

***

Niech Nowonarodzony

oświeca drogi codziennego życia,

obdarza błogosławieństwem

i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Wesołych i ciepłych świąt

***

Życzę Ci takiej wiary jaką miała Maryja,

która nie rozumiejąc zaufała Słowu

i pozwoliła aby Bóg się Nią posłużył

i dał ludziom szczęście i Ty też dawaj Je innym.

***

Aby Nowonarodzony Chrystus

obudził w nas to, co jeszcze uśpione,

ożywił to, ci już martwe;

niech światło Jego słowa

prowadzi nas przez życie do wieczności.

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy...

***

Dzisiaj narodził się Zbawiciel,

Waszego świata Odkupiciel,

Więc niech będzie koniec złemu

I oddajmy hołd nasz Jemu,

Dużo radości w dniach Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy...

***

Cały świat się w radość stroi

w dzień narodzin Chrystusowych.

Ślę więc życzenia serdeczne,

zawsze świeże choć odwieczne:

zdrowia, szczęścia i wesela

niechaj Dziecina Wam udziela.

***

Wiary co góry przenosi,

nadziei, która nie gaśnie,

miłości w każdej ilości

- od Bożej Dzieciny życzy...

***

Podwójnych życzeń nastaje czas,

Jak to wiadomo każdemu z nas,

Bo Chrystus Pan nam się dziś rodzi,

A i Rok Nowy także nadchodzi.

Zielone gałązki, a na każdej świeczka,

W stroiku z bibułek stoi choineczka.

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,

Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy