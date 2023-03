Remonty nie wpłynęły na spadek liczby turystów w Poznaniu. Wraca ruch sprzed pandemii

Poruszona została też kwestia remontów w mieście. Na pytanie czy wpłynęły one na spadek wyników związanych z turystyką w Poznaniu, Mariusz Wiśniewski odpowiedział przecząco.

- Jak widać nie wpłynęły - odpowiada – i to jest to o czym mówiliśmy cały czas - żeby być cierpliwym i nie ulegać przekonaniu, że przez remont Starego Rynku turyści nie będą przyjeżdżać do Poznania. Jest dokładnie odwrotnie, co nas bardzo cieszy. Kiedy jest dobra oferta, jest dobry PR, gdy jest klimat, ludzie przychodzą wszędzie.