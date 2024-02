Renta wdowia 2024: na jakie pieniądze można liczyć? [aktualizacja, 15.02.2024] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Na spotkaniu z wyborcami w Łodzi, poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy wyjaśnił mechanizm działania renty wdowiej kilka miesięcy temu. PIXABAY Zobacz galerię (6 zdjęć)

Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? Renta wdowia, potencjalnie uchwalona jeszcze w obecnym roku, otworzyłaby możliwość dodatkowego wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. W ramach obywatelskiego projektu przewiduje się możliwość uzyskania nawet 50 proc. wysokości emerytury zmarłego małżonka, przy uwzględnieniu ograniczeń kwotowych. Istnieje również prawdopodobieństwo wprowadzenia nowego świadczenia stopniowo, przy użyciu tzw. modelu kroczącego. Nie jest jeszcze jasne, czy planowane jest wyrównanie świadczenia od 1 stycznia. Pomimo braku pewności co do tego, już pojawiają się pierwsze oszacowania dotyczące wysokości renty wdowiej. Oznacza to, że około 1,5 miliona wdów i wdowców w Polsce może spodziewać się dodatkowych środków każdego miesiąca.