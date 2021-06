"Reprezentacja Polski ma już pomysł na grę na Euro 2020" - Misja Opalenica z Robertem Podolińskim Dawid Dobrasz

Reprezentacja Polski po pierwszym sparingu we Wrocławiu wróciła do Opalenicy, gdzie przygotowuje się do Euro 2020. Na czwartkowym treningu brakowało tylko jednego piłkarza, czyli Macieja Rybusa. Porozmawialiśmy z Robertem Podolińskim, ekspertem TVP Sport, który widzi, że Polska pod wodzą Paulo Sousy ma już pomysł na grę na Euro 2020.