Reprezentacja Polski od środy wchodzi na wyższe obroty. Dwa treningi, ćwiczenie taktyki i koncert Golec uorkiestra

Na początek spokojne wejście w zgrupowanie, a od środy poważna praca - tak na najbliższe dni wygląda plan sportowy reprezentacji Polski. Kadrowicze we wtorek będą mieli zajęcia z taktyki, a już w środę i piątek czekają na nich dwie sesje treningowe jednego dnia.

Od wtorku do hotelu Remes zaczynają się zjeżdżać żony, dziewczyny i rodziny piłkarzy. Jedną z pierwszych żon, która dotarła do Opalenicy, była Anna Lewandowska. Rodziny piłkarzy mogą być z kadrowiczami oficjalnie od środy do niedzieli. Sztab kadry w tym czasie organizuje różne atrakcje, aby bliscy zawodników nie nudzili się w czasie, kiedy będą odbywać się treningi.

Na czwartek zapowiedziano prezentację dla drużyny filmu pt. "Druga połowa", w którym jedną z ról odgrywa Grzegorz Krychowiak. Oprócz niego w produkcji wystąpili m.in.: Cezary Pazura, Maciej Musiał czy Andrzej Grabowski. Film jest z gatunku komedii romantycznych.