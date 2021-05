Reprezentacja Polski pracuje nad taktyką. Dojechali brakujący piłkarze, ale nadal nie ma Krychowiaka. Galeria z wtorkowego treningu

Tak wygląda dwupiętrowy apartament Roberta Lewandowskiego na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Opalenicy w hotelu Remes

Jedną z ciekawszych kwestii pierwszego dnia zgrupowania reprezentacji Polski w Opalenicy było to, w którym pokoju zamieszka jej kapitan - Robert Lewandowski i czy będzie to pokój "po Cristiano Ronaldo". Portugalczyk w apartamencie nr 202 mieszkał w Opalenicy podczas Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Pokój z tego powodu w Hotelu Remes jest nawet specjalnie oznaczony. - Powiem szczerze. Nie wiem? Może trener Sousa? - zażartował kapitan kadry w poniedziałek na pytanie o to, kto w nim zamieszka. Po pierwszym treningu okazało się, że to jednak kapitan reprezentacji Polski będzie w nim rezydował do 8 czerwca. Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia.