Reprezentacja Polski pracuje nad taktyką. Przyjechali brakujący piłkarze, ale nadal nie ma Krychowiaka

Reprezentacja Polski w Opalenicy odbyła we wtorek drugi oficjalny trening. Na zajęciach byli wszyscy piłkarze oprócz Grzegorza Krychowiaka, który ma dotrzeć wieczorem do Hotelu Remes. Pojawili się nieobecni w poniedziałek: Łukasz Skorupski, Arkadiusz Milik, Radosław Majecki, Paweł Dawidowicz i Dawid Kownacki. We wtorek piłkarze skupili się na taktyce. W środę czekają na nich dwie sesje treningowe i przyjazd rodzin.Zobacz sesję zdjęciową z drugiego treningu reprezentacji Polski w Opalenicy --->

Łukasz Gdak