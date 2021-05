Reprezentacja Polski przyjechała do Opalenicy. Na początek ubiór Grzegorza Krychowiaka, szczepienia kadrowiczów i projekcja filmu

Od rana do Hotelu Remes zjeżdżali się reprezentanci Polski. Jedni przyjechali z rodziną - jak Piotr Zieliński, inni - jak Jakub Moder, ze swoimi przyjaciółmi, a Jan Bednarek wraz ze swoją dziewczyną. Wszyscy na początek przeszli testy wymazowe.

Ok. godziny 14 w Opalenicy pojawił się Robert Lewandowski. Po krótkim przywitaniu ze sztabem kadry kapitan przebrał się w dres i przyszedł o 15.15 na konferencję prasową.

- Nie widziałem wszystkich chłopaków. Grzesiek normalnie się ubrał…, a to szok. Z większością nie miałem jeszcze kontaktu. Wszystko, co dotyczy tego zgrupowania i ośrodka, to nic więcej jeszcze nie mogę powiedzieć, bo wszystko szybko trwało. Nie rozpakowałem jeszcze walizek.

Robert Lewandowski odniósł się także do filmu ("Druga połowa" przyp. red.), w którym wystąpił wspomniany Grzegorz Krychowiak. Projekcja tego filmu ma odbyć się dla kadrowiczów w środę. - Sam rzucę ten temat i sam będę chciał zobaczyć, jak on wygląda w tym filmie - żartował kapitan kadry.

Reprezentacja Polski w najbliższych dniach ma zostać zaszczepiona preparatem jednodawkowym Johnson & Johnson. Tak komentował to kapitan kadry.