Reprezentacja Polski rozegrała wewnętrzny sparing. Czerwoni zremisowali z niebieskimi. Jakie wnioski?

Na drugą tercje zaszły zmiany. Świderskiego w zespole niebieskich zastąpił Kacper Kozłowski, a napastnik PAOK zmienił w czerwonych Roberta Lewandowskiego, który grał tylko pierwsze 20 minut. W tej części jeden ciekawy strzał oddał Przemysław Frankowski, który skończył na słupku bramki Fabiańskiego. W połowie drugiej tercji Majecki zastąpił Fabiańskiego, a Skorupski Szczęsnego. Drobnego urazu nabawił się Kacper Kozłowski, który o własnych siłach zszedł z boiska, ale nie wyglądało to na nic poważnego, co potwierdził rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Swoją szybkością w kilku sytuacjach (szczególnie jednej z Tomaszem Kędziorą) popisywał się Przemysław Płacheta.

W trzeciej tercji zmniejszono boisko i grano po dziewięciu (ośmiu plus bramkarz). Puchacz przeszedł do czerwonych i wyglądał bardzo korzystnie. Widać, że Sousa wierzy w tego piłkarza. Z kolei zwracało uwagę u Dawida Kownackiego, że brakuje mu jeszcze odpowiedniej szybkości w graniu. Miał zbyt wiele kontaktów z piłką i mógł podejmować lepsze decyzje. Niestety przez prawie godzinę gry sytuacji bramkowych było bardzo mało i nic nie wpadło do siatki jednej lub drugiej drużyny.

W sobotę kadrowicze mają zaplanowany koncert Golec uOrkiestra lub obejrzenie finału Ligi Mistrzów. Tego samego dnia do hotelu przyjedzie polski arbiter międzynrodowy - Szymon Marciniak, który będzie kadrowiczom tłumaczył wytyczne sędziowskie przed turniejem. W piątek wieczorem do Opalenicy przyjechał standup-er Piotr Szumowski. Z kolei pobyt rodzin i partnerek piłkarzy został przedłużony do środy.

- pierwotny plan był, że rodziny zostają do niedzieli. We wtorek czeka nas mecz z Rosją, dlatego tak naprawdę jeden dzień pozostania

- W Opalenicy panuje fajna atmosfera. Zawodnicy bardzo dobrze się czują, mając rodziny ze sobą. Nie wpływa to w żaden sposób na intensywność i jakość wykonywanej tu pracy. We wtorek gramy z Rosją i rodziny też wybierałyby się na ten mecz. Dzień po meczu piłkarze mogą spędzić wspólnie z rodzinami i jeśli one mają taką możliwość, to mogą zostać tutaj do środy - komentował tę decyzję rzecznik kadry, Jakub Kwiatkowski.