Reprezentacja Polski w Opalenicy. Hotel Remes sadzi palmy i montuje basen. Przygotowania na przyjazd Lewandowskiego i spółki trwają

20 maja, niecałe 5 dni do przybycia reprezentantów Polski, odwiedziliśmy Hotel Remes w Opalenicy. Praca w obiekcie idzie pełną parą. Obecnie w hotelu montowany jest basen oraz sadzone są 32 palmy. Jak mówi nam właściciel obiektu, Bartosz Remplewicz - budowa basenu była zaplanowana już wcześniej.

- tłumaczy nam właściciel hotelu Remes. Skąd pomysł na palmy? Bartosz Remplewicz wspomina, że jeżdżąc po świecie, z każdego miejsca można wyciągnąć jakiś pomysł.

- Jeździ się trochę tu i trochę tam. To do Brazylii, to do Kuźnicy