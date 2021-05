Rezerwy Lecha Poznań nareszcie ze zwycięstwem! Siergiej Kriwiec daje Kolejorzowi wygraną (1:0) w pojedynku ze Śląskiem II Wrocław

Ostatni raz na stadion przy Oporowskiej, Kolejorz przyjechał w 2011 roku. Lechici ulegli wówczas Śląskowi Wrocław 1:3, a jedyną bramkę dla niebiesko-białych zdobył Artiom Rudniew. Po prawie 10 latach, obie drużyny ponownie spotkały się na wspomnianym obiekcie, ale już w nieco innych okolicznościach. Do stolicy Dolnego Śląska zawitał drugi zespół Lecha Poznań, który w ramach 32. kolejki eWinner II ligi, zmierzył się z rezerwami wrocławskiej drużyny.

Spotkanie od początku było dość zacięte. Oba zespoły usilnie potrzebują punktów w lidze - gospodarze walczą o udział w barażach o awans do Fortuna 1 Ligi, zaś lechici do ostatniej kolejki będą walczyć o utrzymanie. W pierwszych minutach meczu, więcej okazji stwarzali sobie podopieczni Piotra Jawnego, a najaktywniejszy na boisku był Adrian Łyszczarz.

"Wojskowych" w minionych tygodniach wzmocnił doświadczony Piotr Celeban, z którym drużyna rezerw w składzie, w tym sezonie jeszcze nie przegrała. 35-latek nie pomógł jednak zespołowi w 30. minucie, gdy najpierw Karol Smajdor odebrał piłkę rywalowi na jego połowie, zagrał do Jakuba Karbownika, a ten skutecznie posłał piłkę do czekającego w polu karnym, Siergieja Kriwca. Białorusin umieścił futbolówkę w siatce i dał zespołowi prowadzenie w meczu.

Do przerwy, poza niegroźną wymianą ciosów, nie wydarzyło się nic więcej i to podopieczni Artura Węski byli bliżej zgarnięcia niezwykle cennych trzech punktów. Po zmianie stron, obraz gry się nie zmienił, a piłka wędrowała od jednego pola karnego, do drugiego.