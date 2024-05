Rezerwy Lecha Poznań przed kluczowym spotkaniem w walce o utrzymanie. "Cieszy mnie reakcja zespołu. Każdy z zawodników ma sportową złość"

Chciałbym zacząć od sytuacji kadrowej. Na ostatnim spotkaniu nie było Szymka Pawłowskiego. Co się stało i czy będzie już dostępny na mecz z Sandecją?

Niestety, Szymek Pawłowski doznał urazu na treningu, do teraz zmaga się z kontuzją i raczej nie będzie dostępny na najbliższe spotkanie.

Jeśli chodzi o świeże kontuzje, to nie ma nowych przypadków. Wraca Jan Niedzielski, który ostatnio pauzował za kartki oraz Tomasz Cywka, który miał uraz. Również Norbert Pacławski trenował w tym tygodniu, więc liczę, że będzie do dyspozycji na sobotę.

Jak przygotowaliście się do meczu z Sandecją?

Przygotowywaliśmy się w optymalnej grupie, bez większych problemów kadrowych. Przez cały tydzień miałem do dyspozycji 20 zawodników, co pozwoliło na pełne przygotowanie do meczu. Wsparli nas także chłopacy z zespołu U-19, którzy wyróżniają się na boiskach i otrzymali szansę trenowania z nami.