Rezerwy Lecha Poznań remisują ze Skrą Częstochowa i czekają już cztery mecze na zwycięstwo. Sytuacja w tabeli robi się coraz gorsza

Zespół rezerw Lecha Poznań nie może wygrzebać się z dna ligowej tabeli. Po porażkach ze Zniczem Pruszków 2:5 i OIlimpią Elbląg 1:3, podopiecznym Artura Węski udało się zremisować z Błękitnymi Stargard 1:1, ale by myśleć o utrzymaniu musieli wygrać pod Jasną Górą. Jesienią udało im się pokonać Skrę 1:0 we Wronkach po golu Huberta Sobola z rzutu karnego, ale tego napastnika z powodu kontuzji zabrakło w środowym meczu. Do Częstochowy nie pojechał też Filip Szymczak, więc tak naprawdę lechici nie mieli kim postraszyć gospodarzy.

