Rezerwy Lecha Poznań znokautowane na wyjeździe. Młodzi lechici do końca będą walczyli o utrzymanie. Spadek zagląda im w oczy Maksymilian Dyśko

Rezerwy Lecha Poznań po fatalnej grze przegrywają na wyjeździe z Hutnikiem Kraków. ADAM JASTRZEBOWSKI

W poprzednim meczu młodzi lechici zremisowali u siebie z KKS Kalisz 1:1. W ramach 32. serii gier rezerwy Kolejorza udały się do Krakowa, by zmierzyć się z miejscowym Hutnikiem. W składzie zabrakło dwóch kluczowych zawodników – Szymona Pawłowskiego i Maksymiliana Dziuby. Niestety, przełożyło się to na obraz gry i podopieczni trenera Artura Węski przegrali z Hutnikiem Kraków 0:3.