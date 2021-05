Robert Graf: Nie obrażam się na wyzwania. W Warcie Poznań mam jeszcze coś do udowodnienia

Czy nie ma Pan wrażenia, że odkąd dołączył Pan do Warty to co okienko rośnie przed panem skala wyzwania?

Na tym polega nasza praca, żeby rozwijać się na każdym polu, szczególnie tym sportowym. Musimy szukać coraz lepszych zawodników, ale jeszcze większą sztuką jest znalezienie ich za mniejsze pieniądze. Odpukać – póki co nam to się całkiem nieźle udaje. Budżet rośnie, ale nie tak proporcjonalnie jak wyniki sportowe. Jest to zawsze wyzwanie, ale na to wyzwanie się nie obrażam. Jeśli ktoś nie ma wewnętrznej potrzebny rozwoju, to nie nadaje się do sportu.

Mam wrażenie, że w Warcie co pół roku jest mała rewolucja, bo wielu piłkarzy odchodzi, ale też przychodzi. Większość z tych ruchów posuwa zespół sportowo do przodu.

Dla mnie to nie jest rewolucja. Prawdziwa rewolucja była dwa lata temu po moim przyjściu, kiedy rzeczywiście zmieniliśmy w klubie prawie wszystko. Potem w żadnym okienku nie było rewolucji, tylko wzmacnianie składu i uzupełnianie. Tak samo będzie teraz. Większość podstawowych zawodników powinno udać się nam zatrzymać. Wiadomo też, kto to mniej więcej odejdzie, bo nie będzie nas stać na Makanę Baku, a Maciej Żurawski wraca z wypożyczenia do Pogoni.