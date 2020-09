Robert Gumny oficjalnie odchodzi z Lecha Poznań i dołącza do Augsburga. Przejdzie do Bundesligi

Robert Gumny przeszedł testy medyczne już kilka dni temu i w środę wieczorem podpisał kontrakt z Augsburgiem, który w zeszłym sezonie zajął ostatnie bezpieczne miejsce w Bundeslidze - 15. Będzie on obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku, a Lech ma w zapisany procent od następnego transferu poznaniaka.

Robert musiał pogodzić się z brakiem transferu i latem 2018 roku poddał się zabiegowi, ale jak sam dodawał "nie do końca on wyszedł". Wrócił do gry pod koniec października 2019 roku.

Robert później grał aż do 22 października 2019 roku i meczu z Piastem Gliwice, kiedy to kolano nie wytrzymało i poznaniak musiał przejść jeszcze jedną operację oraz poddać się rehabilitacji. Do pełni zdrowia wrócił po prawie siedmiu miesiącach. O całej sytuacji i kontuzji Robert opowiadał podczas przerwy w rozgrywkach na antenie Kanału Sportowego.

- To był ciężki okres, ale myślę, że mam dobrą głowę do piłki. Nie przejmuje się tymi kontuzjami. To, co było w Gladbach... pierwszego dnia polały się łzy, ale potem wróciłem i robiłem swoją robotę. Szkoda, że ta operacja we Włoszech wyszła, jak wyszła. Tak naprawdę musiałem grać rok z bólem. Prezentowałem 50 proc. swoich umiejętności, a i tak jakoś to wychodziło. Niestety, to się posypało. Teraz była druga operacja i czuję się zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że to pokażę i zrobię poważną konkurencję w Lechu, a może i nawet w kadrze Polski. Liczę, że nie będę już odczuwał dolegliwości. Teraz jest fenomenalnie i zobaczymy, czy to się utrzyma, gdy wrócę do gry i pełni treningów – mówił w "Kanale Sportowym" Robert Gumny.