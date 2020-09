Rok szkolny 2020/2021 w sanitarnym reżimie. Jak w dobie koronawirusa funkcjonuje ośrodek dla niewidomych uczniów w Owińskach?

- Dzieci niewidome mają problem, by określić w jakiej odległości od innych uczniów się znajdują. Ponadto oni funkcjonują używając przede wszystkim takich zmysłów jak m.in. dotyk, a więc praktycznie cały czas dotykają ścian, czy powierzchni płaskich, co sprzyja rozpowszechnianiu się koronawirusa - mówi dyrektor, który opowiada, jakie zasady bezpieczeństwa zostały w ośrodku wprowadzone, by zachować sanitarne bezpieczeństwo.

- Podjęliśmy pewne działania na własną rękę. Jedną z zasad jest to, że rodzice nie mogą wchodzić do ośrodka. Oczywiście wcześniej to z nimi uzgodniliśmy. Ponadto co drugi tydzień będzie odbywało się ozonowanie pomieszczeń, dlatego rodzice są proszeni o to, by w piątki do godziny 16 uczniowie byli odbierani - wyjaśnia Bartłomiej Maternicki.

Część uczniów do ośrodka dojeżdża. To grupa około 70 osób. - Dla tych dzieci wyznaczyliśmy dwie pory śniadaniowe. Najpierw będą jedli uczniowie z podstawówki, a następnie ze szkoły ponadpodstawowej. Podobnie w przypadku obiadów - tłumaczy dyrektor.

Czytaj też: Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021: Uczniowie wracają do szkół, ale nowy rok witają inaczej niż zwykle. Jak 1 września wygląda w Poznaniu?

Do szkolno-wychowawczego ośrodka w Owińskach uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 23 lat z województwa wielkopolskiego, pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. To zespół wszystkich rodzajów szkół – podstawowych, licealnych, branżowych. Trafiają tutaj również uczniowie ze stref żółtych i czerwonych.

- Oczywiście uczniowie z tych powiatów również będą się pojawiali i to będzie się dynamicznie zmieniało. Jeżeli uczeń nie miał kontaktu z osobą zakażoną, to ja nie mogę odmówić przyjęcia go do internatu. Mamy jednak wyznaczone pomieszczenie do izolacji, do którego będą trafiali uczniowie z podejrzeniem choroby. W takiej sytuacji powiadamiani będą również rodzice - przyznaje dyrektor Maternicki.[/cyt]

ZOBACZ TEŻ: