Rolnicy wyszli na drogi koło Poznania. "Nie możemy pozwolić, aby rząd przymykał oko". Relacja godzina po godzinie

Godzina 8:20

Zaczyna się! Trwa zbiórka w Kostrzynie w województwie Wielkopolskim. Na miejscu obecnych jest ok. 50 ciągników rolniczych. Na traktorach powiewają biało-czerwone flagi.

Protest rolników. Mapa utrudnień w ruchu na drogach dojazdowych do Poznania

Ogólnopolski protest rolników: blokada Poznania

20 luty godz. 8:00 to ważna data dla rolników w całej Polsce. To wtedy po raz kolejny rozpoczyna się protest. Dziennikarze oraz fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego" towarzyszą rolnikom podczas ich działań. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych wydarzeniach. Zachęcamy do regularnego odświeżenia strony internetowej.