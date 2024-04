"Rolnik szuka żony 11": Tak mieszka Paweł, 23-letni gospodarz z Podlasia. Mamy zdjęcia! [11.04.2024 r.]

Powrót do korzeni - motywacja Pawła z "Rolnik szuka żony"

Paweł od czasów gimnazjum oddawał się pasji do biegania i piłki nożnej. Na swoim koncie ma nawet kilka medali. Jednak rolnictwo wkrótce stało się jego całkowitym zajęciem. Dziś prowadzi gospodarstwo razem z ojcem, skupiając się głównie na produkcji mleka. Mają 30 krów , więc typowy dzień zaczyna się dla nich o świcie, o godzinie 5:00. Paweł dopiero wieczorem, około godziny 18:00, ma czas dla siebie.

Rodzinna idylla w podlaskim gospodarstwie

Paweł, uczestnik "Rolnik szuka żony 11" ", mieszka razem z rodzicami. Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnego domu, aby pomagać w prowadzeniu gospodarstwa. Relacje z rodzicami są doskonałe , a praca na farmie spełnia jego marzenia. Jednak brakuje mu partnerki życiowej, z którą mógłby dzielić swoje sukcesy i troski. Marzy o dzieciach, które wypełniłyby dom radością.

- Nadszedł odpowiedni czas, żeby ustabilizować swoje życie. Wcześniej miałem różnego rodzaju zawirowania. Była pierwsza nieudana przygoda ze studiami. Duże miasto mnie przerosło. Dlatego bardzo chciałem wrócić tutaj do domu. Miałem dziewczynę. Trzy lata byliśmy w związku. W pewnym momencie powiedziała mi, że swoich planów życiowych nie wiąże z tym miejscem. Nie chce zostać tu na wsi - opowiadał w zerowym odcinku "Rolnik szuka żony" Paweł.

Poszukuje partnerki z czystą kartą życiową. Preferuje szczupłe brunetki, które emanują energią życiową. Marzy o partnerce, która podzielałaby jego pasję do wiejskiego życia.

Dla Pawła "Rolnik szuka żony" to nie tylko szansa na znalezienie partnerki życiowej, ale również możliwość dzielenia się swoją pasją do rolnictwa z kimś wyjątkowym. Jego historia to inspiracja dla tych, którzy szukają stabilności i miłości w wiejskim życiu.