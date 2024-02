„Rolnik szuka żony" - to oni uczestniczyli w ostatniej edycji programu [22.02.2024]

Wszystko już jest jasne - poznaliśmy już uczestników, którzy staną do rywalizacji o miłość w nadchodzącej 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Tegoroczna grupa składa się z ośmiu rolników i rolniczek, reprezentujących różne regiony Polski. Jak zawsze, to liczba listów od potencjalnych kandydatów będzie miała kluczowe znaczenie w wyborze uczestników, którzy przejdą do kolejnego etapu show. Będą mieli okazję poznać różnych kandydatów i kandydatki oraz zaprosić ich na swoje gospodarstwa. Przygotujcie się, by poznać tych fascynujących singli jeszcze bliżej!

fot. Jacek Kurnikowski/AKPA