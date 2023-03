"Rolnik szuka żony": znaleźli miłość w programie. Jak wyglądają szczęśliwe pary? Kto doczekał się dzieci? Weronika Błaszczyk

Wielu uczestników podczas trwania programu znalazło miłość swojego życia. Komu się to udało?

Czasami długo się szuka miłości, a gdy przychodzi to w najmniej oczekiwanym momencie. Szukać można jej na różne sposoby. Najlepiej wiedzą o tym uczestnicy jednego z popularniejszych w ostatnim czasie programów telewizyjnych tego typu. Kolejne osoby zgłaszają się do formatu TVP „Rolnik szuka żony”, by spróbować znaleźć miłość swojego życia. Trwa to już od dziewięciu edycji. Przez ten czas wiele osób połączyło się w pary. Niektóre z nich nawet stanęły na ślubnym kobiercu i doczekały się dzieci. Część z rodzin aktywnie działa w mediach społecznościowych i publikuje swoje zdjęcia. Jak dzisiaj wyglądają szczęśliwe pary z programu? Kto doczekał się dzieci? Sprawdź naszą galerię!