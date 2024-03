"Rolnik szuka żony" znów na antenie TVP1. Sprawdź, kto wystąpi. Mamy zdjęcia! [31.03.24]

Napisz list do "Rolnik szuka żony"

Kiedy wystartuje nowa edycja "Rolnik szuka żony"?

Data premiery pierwszego odcinka "Rolnik szuka żony" zaplanowana została na niedzielę, 31 marca, o godzinie 21.20 w TVP 1 . Program, który stał się już tradycją polskiej telewizji, przyciąga co roku ogromną widownię, dając rolnikom szansę na odnalezienie miłości swojego życia w nietypowych okolicznościach.

W nadchodzącym wielkanocnym odcinku programu poznamy 9 kandydatów , reprezentujących różne regiony Polski, między innymi takie jak Podlasie, Pomorze, Mazowsze i Dolny Śląsk. W gronie uczestników znajdują się także trzy rolniczki, co stanowi ciekawą nowość w historii programu.

Napisz list do "Rolnik szuka żony"

Na koniec, nie zapominajmy o wyjątkowej okazji, jaką daje program. Produkcja zachęca wszystkich zainteresowanych do napisania listów do uczestników. Wybrańcy pojawią się jesienią w 11. edycji "Rolnik szuka żony". Termin na wysłanie listów mija 6 maja, więc nie zwlekajmy z okazją do sprawienia komuś radości i wsparcia w poszukiwaniu miłości.