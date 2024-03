Rolnik z Cerekwicy "został sam" z magazynem wypełnionym chemikaliami. Co na to wójt gminy Rokietnica? "Dla mnie to zupełnie świeży temat" Chrystian Ufa

Za chwilę okaże się, że podmiot wynajmujący rozpłynie się we mgle, a wówczas WIOŚ powie, że nic nie może zrobić w tej sprawie, a porzucone chemikalia przedostaną się do wód gruntowych i zagrożą nie tylko mojej rodzinie (gdyż mieszkamy właśnie przy tym budynku), ale również zagrożą przyrodzie, gdyż mieszkam przy lesie – przekazał nam pan Antoni. Robert Woźniak Zobacz galerię (6 zdjęć)

W magazynie należącym do rolnika, były najemca budynku pozostawił beczki z chemikaliami. Pan Antoni, mieszkaniec podpoznańskiej wsi Cerekwica "został sam" ze śmierdzącym problemem. WIOŚ, przekazuje, że "organem właściwym do nakazania posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów" jest wójt gminy Rokietnica. On sam mówi, że na koszt mieszkańców nie będzie usuwał chemikaliów.