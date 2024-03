Rondo Śródka czy rondo Stłuczka w Poznaniu - na razie nie będzie modernizowane. Nie ma na to środków

- To czynnik który powoduje, że praktycznie codziennie dochodzi do kolizji i wypadków drogowych – mówi Perdo Ćwikliński. - W niedzielę 17 marca w wyniku wymuszenia pierwszeństwa przez jednego z kierowców, drugi z pojazdów uderzył w przejście podziemne. Na szczęście, w tym czasie nie było osób przechodzących przez to przejście, inaczej na kogoś spadłaby barierka wraz z dużymi odłamkami betonu. Byłem także jednym ze świadków tego wypadku…