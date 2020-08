Rowerem przez Wielkopolskę. Trasy rowerowe, których nie możesz przegapić w powiecie wągrowickim!

W kolejnym odcinku „Rowerem przez Wielkopolskę” postanowiliśmy zwiedzić powiat wągrowiecki. W związku z tym, że jest to dość duży obszar jak na wycieczkę rowerową dla amatora, zaproponowaliśmy dla Was aż trzy trasy rowerowe, które pozwolą zobaczyć Wągrowiec i zwiedzić jego okolice.

Europejskie Szlaki Rowerowe w powiecie wągrowieckim. Sprawdź pierwszą z proponowanych tras rowerowych.

Wszystkie proponowane trasy rowerowe mają swój początek na Rynku w Wągrowcu. Pierwsza wycieczka wiedzie przez skrzyżowanie rzek Nielba i Wełna, a kończy się na Kościele Rzymskokatolickim w Tarnowie Pałuckim.

– To prawdziwa perełka powiatu wągrowieckiego, ponieważ kościół pw. Św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim jest jednym z najstarszych drewnianych kościołów w Europie – tłumaczy Krzysztof Tura.

Co więcej budowla ta, jak i powiat wągrowiecki, mieszczą się na Cysterskim Szlaku Rowerowym. Jest to część europejskiego szlaku turystycznego, który wiedzie przez polskie klasztory zakonu cystersów. – Takie atrakcje turystyczne z pewnością warto zobaczyć i chwilę się przy nich zatrzymać. Dlatego trasa mimo, że krótka, to warto na nią przeznaczyć nieco więcej planowanego czasu – podpowiada prowadzący.