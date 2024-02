Rowerem w woj. wielkopolskim. Gdzie w weekend 17 - 18 lutego? Sprawdź proponowane szlaki

Rozmyślasz nad wyprawę rowerową w woj. wielkopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. wielkopolskim warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. wielkopolskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 17 lutego w woj. wielkopolskim ma być od 8°C do 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 20% do 35%. W niedzielę 18 lutego w woj. wielkopolskim ma być od 2°C do 5°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Mużaków (Trasy rowerowe dolnych Łużyc i Mużakowa) Park Muzakowski i Geopark 1 dnia Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,24 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 940 m

Suma zjazdów: 949 m Dawidos poleca tę trasę rowerzystom

Trasa - pętla tworząca ósemkę - przebiega przez Park Mużakowski (UNESCO) i Geościeżkę "Dawna Kopalnia Babina" - najbardziej urokliwą część Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. START skrzyżowanie ul. Hutniczej i ul. Wybrzeżnej obok tablicy i wiaty - kierujemy się w górę ulicy Wybrzeżnej pod Wiadukt - za Wiaduktem w lewo - następnie w prawo i prosto na Most Arkadowy - za mostem w lewo - punkt widokowy Mauzoleum - dalej prosto - przejeżdżamy obok Dębu Hermana do Domku Angielskiego - w lewo - mijamy Most Angielski - kierunek prosto - dojeżdżamy do Mostu Podwójnego - wjeżdżamy na Most Podwójny - za mostem w lewo na rozwidleniu trzymamy się prawej strony, widać będzie już zamek i folwark (jeśli zdecydujemy się odwiedzić zamek - wracamy na trasę mijając folwark wzdłuż małej rzeczki Nysy Hermana po prawej stronie ) - wyjeżdżamy z Parku Mużakowskiego - mijamy Most Pocztowy (Graniczny), przechodząc przez główną drogę - kontynuujemy wzdłuż Nysy - wjeżdżamy na Most Kolejowy DE/PL - kierujemy się ścieżką rowerową po dawnej linii kolejowej - dojeżdżamy do Nowych Czapli - w Nowych Czaplach skręcamy w prawo (nie przekraczamy drogi gminnej) - wjeżdżamy na Geościeżkę - dalej Geościeżką do Łęknicy - wyjazd pod tunelem w prawo ul. Leśną, do najbliższego szutrowego skrzyżowania - tutaj w lewo (jest to łącznik to ścieżki rowerowej w pobliżu dawnej stacji) - krótkim łącznikiem dojeżdżamy do ścieżki rowerowej tutaj w lewo, kierujemy się w stronę centrum informacji turystycznej CKE oraz MOK - domu kultury, kolejne skrzyżowanie w prawo po przekroczeniu ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu dróg rowerowych, dojeżdżamy do skrzyżowania przy fontannie tutaj w lewo, kierując się znakami na Park Mużakowski - wracamy do parkingu przy ul. Hutniczej.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zabytki Mazowsza - Czersk, Linin i Chynów Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 88,68 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 428 m

Suma zjazdów: 414 m Trasę dla rowerzystów poleca Szymek84 Główne atrakcje: zamek w Czersku, wiatrak w Lininie (1854 r.), najstarszy kościół na Mazowszu w Chynowie*. Kościół p.w. Świętej Trójcy z p. XVII w. Materiał do budowy obecnego kościoła wykorzystano z poprzedniej świątyni z 1531 r., przez co uznawany jest za najstarszy kościół na Mazowszu. Remontowany w latach 1871–3, 1930–4 i 1948–50 (dobudowa kruchty i wieżyczki na dachu).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Tędy i owędy do Swędowa Początek trasy: Pogorzela

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 069 m

Suma zjazdów: 1 038 m Rowerzystom trasę poleca Gordi2008 Trasa do Swędowa bardzo przyjemna i dosyć łatwa .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlak nadwarciański Konin - Koło Początek trasy: Książ Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,65 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 463 m

Suma zjazdów: 508 m Waldemar.Wawoczny poleca tę trasę

Większość trasy to szrut, przy wale lub jazda wałem z Koła do Konina z biegiem rzeki Warty. Mały ruch, piękne widoki nadwarciańskie. W drodze do Koła w Kościelcu mamy do zaliczenia piękny pałacyk i park, a przed samym Kołem, ruiny zamku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa 3 rzek i lasów - Pętla Wielu Możliwości Początek trasy: Dobra

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,04 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 181 m

Suma zjazdów: 181 m Rowerzystom trasę poleca Esiwon Rowerowa przygoda tuż za rogiem czyli coś dla mieszkańców Warszawy i okolic, którzy nie mają czasu na większy wyjazd ale chcieliby weekendowo poszaleć w terenie na dwóch kółkach. Oto bardzo ciekawa, dość wymagająca przygoda w pięknych okolicznościach czyli pętla rowerowa wzdłuż podwarszawskich rzek - Mieni, Świdra oraz wzdłuż Wisły, przez lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (MPK) i obok 2 jezior. Przejazd wymaga roweru górskiego lub turystycznego, kasku i uważności :)

Trasa została przetestowana na żywym organizmie - moim i małżonka. Jest jak najbardziej przejezdna i fajna, ale wymaga trochę kondycji i sprawności. Nie polecana dla małych dzieci. Warto mieć odpalony track gpx w telefonie. W wersji Adventure Max ma ok. 44 km. Skąd nazwa "Pętla wielu możliwości"?

Trasa jest poprowadzona tak, że można ją wygodnie modyfikować. Oto propozycje: Można skrócić na 19 km wsiadając w pociąg na stacji Otwock Śródborów skąd możemy wygodnie dotrzeć do startu wycieczki przy PKP Falenica.

Podobny manewr czyli skrócenie można zrobić na 29 km - skąd jest bardzo blisko na stację PKP Otwock. Jak adventure to adventure - Wycieczkę można rozłożyć na dwa dni i przeżyć prawdziwą przygodę w lesie. Może nawet popodglądać o świcie łosie, które tam czasem spacerują. Na terenie MPK w Otwocku dozwolony jest bushcraft - można tam zgodnie z prawem zanocować pod namiotem lub tarpem. (Przy waypoint'cie na 22 km jest zdjęcie mapy obszaru do bushcraftowania).

PRZEBIEG TRASY:

Start: przy PKP Falenica (można dojechać pociągiem SKM, KM) lub zostawić auto na parkingu w pobliżu stacji. km 1-7 dojazd do rzeki Mienia - najpierw asfaltem po mniejszych uliczkach, potem przez las, po płaskim. Po drodze (3 km) mijamy Bar przy Stajni - kto chciałby już uzupełnić płyny lub kalorie - ma tu do tego okazję. Na razie spokojna jazda - nic nie zapowiada tego co będzie się działo nad Mienią. km 7 -12 ihaaa! czas na jazdę single trackiem wzdłuż Mieni i Świdra. Po drodze przygodowa przeprawa z przenioską roweru po grubym drzewie-mostku nad Mienią (zasadniczo można też zdjąć buty i przejść przez bród, bo wody póki co jest po łydki). Ale po drzewie jest fun! Rowerzyści i piesi korzystają z tej przeprawy bardzo często. Dalej mamy kręty singiel a na trasie m.in. pomnik przyrody - wielki stary Dąb Bartek Mazowiecki. Przejeżdzamy po pasach pzez drogę nr 721 i kontynuujemy singlem, tym razem w pobliżu Świdra. Jest super malowniczo!

km 11-12 - na tym odcinku nad Świdrem są wypożyczalnie kajaków z bazą gastro. Można dołożyć przygodę kajakową!

km 12 - 20 przejazd lasem i drogami nieutwardzonymi/utwardzonymi w kierunku MPK w Otwocku. Po drodze (19 km) stacja PKP Otwock Śródborów. Kto ma dość wsiada i skraca wycieczkę, kto chce, ciśnie dalej. km 20-25 - Otwocki MPK, Rezerwat na Torfach i przepiękne Jezioro Torfy z widokiem z pomostu za milion dolców. A może gdzieś w pobliżu zrobić bushcraft? km 25-31 - dojazd nieutwardzonymi drogami do Otwocka, przejazd przez miasto (dla spragnionych i głodnych sklep Biedronka na 29 km trasy - róg ul. Batorego/Wiejskiej) km 31,5 - 33 przejazd single trackiem, często wymagającym uwagi wzdłuż Świdra do malowniczego ujścia tej rzeki do Wisły. km 33 - 35 kolejny przejazd single trackiem, tym razem piękną ścieżką wzdłuż Wisły. Tu możemy spotkać panów z wędkami, czasem nawet z namiotem - robią swój bushcraft. Super widoki, z miastem na horyzoncie, ale zachowaj czujność i nie jedź tuż przy krawędzi ścieżki.

km 35 - 40 - rejon Nadwiśla. Były rzeki, czas na drugie jezioro. Odbijamy od Wisły i najpierw scieżką, a potem już spokojną, szeroką, początkowo dość wyboistą drogą dojeżdzamy do perełki tej okolicy czyli jeziora Łacha. Jadąc wzdłuż jeziora kierujemy się w stronę uliczek prowadzących do Wału Miedzeszyńskiego. 40-44 dojazd do Falenicy spokojnymi ulicami, m.in. szutrową ul. Werbeny gdzie przebiega granica między Wawerem i Józefowem. 44 km - Jeszcze tylko przejazd przez tory linii otwockiej i brawo! jesteś na mecie! A na koniec trochę danych: RODZAJE DRÓG

Single track: 15.6 km

Ścieżka: 9.35 km

Droga rowerowa: 3.55 km

Boczna ulica: 11.6 km

Ulica: 2.92 km

RODZAJE NAWIERZCHNI

Naturalna: 1.95 km

Nieutwardzona: 30.2 km

Żwir: 2.02 km

Utwardzona: 4.67 km

Asfalt: 4.64 km

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - Lubniewice - Glisno - Nowa Wieś Początek trasy: Zbąszyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,49 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 558 m Trasę dla rowerzystów poleca Pyzatek Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Uroczysko Lubniewsko" Dla bezpiecznej penetracji tego terenu zostały wyznaczone liczne szlaki piesze i rowerowe. W obrębie zespołu wyznaczono punkt widokowy, tzw. "Domek na Wodzie" - kryty pomost widokowy przy zachodnim brzegu jeziora Lubniewsko. Dodatkowo na terenie Zespołu znajdują się takie obiekty jak: parkingi wędkarskie, miejsce wypoczynku "Górski Młyn", polana rekreacyjna koło Żubrowa czy kąpielisko (z wypożyczalnią sprzętu pływającego) na Ośrodku Wypoczynkowym „Laguna” koło Świerczowa. Ciekawym elementem znajdującym się na terenie uroczyska jest wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie z VII w. Z budowli ziemno-drewnianej dobrze zachowała się część ziemna. Grodzisko obejmuje majdan, wały i półkoliście zarysowane podgrodzie. Funkcjonowało ono w VII/VIII w., ale odnaleziono tam także ślady osadnictwa z XIV/XV wieku. Ciekawostkę stanowi również stary nasyp kolejowy, który biegnie poprzez Uroczysko. Jest to pozostałość po kolei przebiegającej tędy jeszcze przed 55 laty. Dziś stanowi on znakomitą trasę rowerową, a dzięki licznym wiaduktom i innym obiektom pokolejowym stanowi atrakcję dla miłośników kolei. Godnym uwagi obiektem jest malowniczo usytuowana „Rybakówka”, gdzie można przyjrzeć się hodowli ryb. Z miejsca tego rozciąga się niesamowity widok na zachodnią brzeg jeziora, nad którym wznoszą się morenowe wzgórza usiane licznymi wąwozami.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zbąszyniu

🚲 Trasa rowerowa: Grójec-Piskórka-Grójec Początek trasy: Pogorzela

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 899 m

Suma zjazdów: 927 m Rowerzystom trasę poleca Nasiol23

Trasa o bardzo małym natężeniu ruchu.

Trochę asfaltu, polnych dróg, najtrudniejszy etap to lasy w okolicach Piskórki.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Bolimowski Park Krajobrazowy Początek trasy: Dobrzyca

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 80,47 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 523 m Roku poleca tę trasę rowerzystom Początek z Suchej Zyrardowskiej. Pętla do Międzyborów, zahaczając o rzekę Rawkę, a także o pałac w Radziejowicach. Trasa łatwa i przyjemna, głównie prowadzi po szlakach, których w tej okolicy jest bardzo dużo i są dobrze oznakowane.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dołęga Oborniki Wlkp. Początek trasy: Poznań

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,66 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 273 m

Suma zjazdów: 272 m Frachu poleca tę trasę Trasa prowadzi przez wsie i osady Gminy Szamotuły i Obornik Wlkp. w Wielkopolsce. Celem wyprawy są lasy nad Wartą i Samicą Kierską, a dokładnie Ruks Młyn i Rezerwat Dołęga obejmujący stanowisko występowania Skrzypu Olbrzymiego. Ciekawa propozycja na niedzielna wycieczkę , drogi prowadzą mało ruchliwymi szosami i dobrymi drogami leśnymi. Warto z Ruksu podjechać nad Wartę gdzie do niedawna pływał prom. W chwili obecnej tylko łódź i to tylko w dni powszechne. Na drugim brzegu wieś Kiszewo, ale to na inną wyprawę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Poznania

🚲 Trasa rowerowa: Poznań-Biedrusko-Poznań Początek trasy: Swarzędz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,83 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 216 m

Suma podjazdów: 3 268 m

Suma zjazdów: 3 298 m Rowerzystom trasę poleca Pba0284

Trasa w zdecydowanej większości przebiega drogami polnymi, jednak luźne piachy zdarzały się sporadycznie. Teren poligonu to droga asfaltowa. Miasto to oczywiście drogi utwardzone - ulice, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe. Początek to Wartostrada, następnie biegnie nad Wartą - niestety, ze względu na aktualny wysoki stan wód rzeki (17 maj) nie wszystkie odcinki okazały się przejezdne). Dalej Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym aż pod Biedrusko. W Biedrusku przerwa na kawę i pyszny koktajl w restauracji "Motylarnia" - tego dnia było dużo rowerzystów, mają nawet parking dla rowerów ;)

Kolejny odcinek biegnie przez teren poligonu CSWL Poznań (przejazd przez poligon możliwy tylko we weekendy i to pod warunkiem, że nie odbywają się "strzelania" - warto wcześniej sprawdzić). Największa atrakcja tego odcinka to ruiny kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Kościół pochodzi z 1531r. Znajdował się na terenie nieistniejącej już wsi Chojnica (w 1945r. wieś została włączona w teren poligonu). Kilka km dalej - tereny kolejnej nieistniejącej już wsi - Łagiewniki i Pomnik Ofiar Faszyzmu (z 1968r., ku czci pomordowanych przez Niemców mieszkańców wsi i okolicy).

Po wyjeździe z terenu poligonu, obrzeżami Złotnik i Suchego Lasu dojeżdżamy do "Rezerwatu Meteoryt Morasko". Dalej ulicami miasta wracamy na Zawady.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Swarzędza

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Rowerem po woj. wielkopolskim. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to kolebka polskiej państwowości, a poznawania historii na rowerze to wyjątkowa frajda. Pozwala na to Szlak Piastowski, prowadzący po najważniejszych miejscach związanych z państwem Piastów, m.in. do pięknych katedr w Gnieźnie i Poznaniu, do wpisanego na listę pomników historii Ostrowa Lednickiego, i do zrekonstruowanego słowiańskiego grodu w Gieczu. Każde z tych miejsc nadaje się na cel wycieczki rowerowej lub przystanek w czasie dłuższej wyprawy. Wielkopolska przyciąga turystów także swoją piękną przyrodą. Jeśli lubicie jeździć na rowerze wśród lasów, rzek i jezior, zaplanujcie weekend w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wyznaczono tu ponad 100 km szlaków rowerowych, a po drodze czekają dodatkowe atrakcje, jak wieża widokowa na Osowej Górze w Mosinie i Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Jeśli kochacie zabytki, powinniście wybrać się na wycieczkę Szlakiem Kościołów Drewnianych w Puszczy Zielonka, z kolei na grzybiarzy czeka Puszcza Notecka, największy kompleks leśny Wielkopolski, stanowiący część Krainy 100 Jezior, czyli „wielkopolskich Mazur”. Miłośnicy niezwykłości przyrodniczych nie zawiodą się Wielkopolską. Można tu zobaczyć wyjątkowe skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, a w samym Poznaniu zwiedzić można rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, czyli teren usiany kraterami powstałymi po upadku meteorytu mniej więcej 5 tys. lat temu, a więc jeszcze przed wzniesieniem egipskich piramid. Znakomitym miejscem na weekendową wycieczkę rowerem po Wielkopolsce jest też Kórnik z zamkiem, wzorowanym pośrednio na słynnym indyjskim mauzoleum Tadż Mahal i pięknym arboretum, w którym możecie oglądać dziesiątki gatunków drzew, krzewów i kwiatów.