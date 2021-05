Rozpoczął się pierwszy dzień szczepień na Stadionie Miejskim. Do końca tygodnia zaszczepi się tu ponad 2 tysiące osób

W środę, 5 maja, na Stadionie Miejskim w Poznaniu uruchomiony został punkt szczepień przeciwko koronawirusowi. Pierwszego dnia w punkcie zaszczepionych zostanie 600 osób. - Wszystko idzie zgodnie z planem. Pacjenci stosują się do naszych próśb i nie przychodzą za wcześnie na wyznaczone terminy - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. W nowym punkcie można zaszczepić się preparatami firm Moderna i AstraZeneca. Do końca tygodnia na stadionie zaszczepionych zostanie 2200 osób. - Do 26 maja łącznie podamy 6600 dawek - 2200 AstrąZenecą i 4400 Moderną. Obecnie wszystkie terminy na szczepienia są już zajęte. Jednak nasz punkt przygotowany jest by tygodniowo szczepić 7 tys. osób, dlatego też, jeżeli tylko otrzymamy informacje o dostwach szczepionek, będziemy sukcesywnie rozszerzać terminy - podkreśla Pietrusik-Adamska. Zobacz w naszej galerii, jak wyglądał pierwszy dzień szczepień na Stadionie Miejskim.Przejdź dalej -->

Grzegorz Dembiński