Rozpoczął się sezon na szparagi. Pan Grzegorz z Borui Kościelnej pokazuje krok po kroku, jak wygląda uprawa i zbiory szparagów

Rodzinna uprawa w Borui Kościelnej

Grzegorz Kornosz z Borui Kościelnej prowadzi własną plantację szparagów od blisko 15 lat. Na hektarze ziemi ma odmianę zieloną oraz białą. Przyznaje jednak, że jest to czasochłonna praca, a wszystkie czynności wykonuje się ręcznie.

- Szparagi wycina się ręcznie, następnie myje, sortuje i dopiero wtedy trafiają one do sprzedaży. Są to dwa miesiące pracy fizycznej

– tłumaczy. Są one warzywem wieloletnim. Pan Grzegorz wyjaśnia nam, że szparagi sadzone są wiosną, raz na kilka lat. Co jaki czas trzeba je sadzić na nowo? To zależy od ich grubości, jednak hodowca z Borui wyjaśnia, że sadzonki mogą dawać dobre plony nawet do 10 lat.