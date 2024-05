Rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty. Sprawdź co cię czeka na egzaminie! Tutaj znajdziesz arkusze CKE i poprawne odpowiedzi do egzaminów!

Egzamin ósmoklasisty 2024. Najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie ma ustalonego progu punktowego, zatem tego egzaminu nie można nie znać. Jest on przeprowadzany w formie pisemnej. Kto do niego przystąpi?