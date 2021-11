Rozwój kobiecej drużyny Bukowsko-Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej. Łączy ich pasja do sportu i walka do ostatniego gwizdka

Pomysł na stworzenie Bukowsko-Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej powstał, jak przekonuje Marcin Napierała, dyrektor Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie w wyniku domówienia się dwóch gmin i wspólnego sfinansowania jednej drużyny. Dotąd w Dopiewie grał uczniowski klub UKS Pantery Dopiewo, który zaczął też szkolić seniorki. W ich zespole występowały, wówczas wychowanki z UKS Bukowia Buk, klubu z gminy Buk. Wójtowie zauważyli możliwość współpracy gmin i wpadli na pomysł, aby w Związku Piłki Ręcznej w Polsce mieć wspólny projekt, jakim stał się Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej, obejmujący zespół juniorek i seniorek. Dlatego teraz w UKS Pantery Dopiewo i w Bukowia Buk grają dziewczyny do ostatniej klasy szkoły podstawowej, a później najlepsze z nich, które chcą kontynuować swoją sportową przygodę, przenoszą się do Bukowsko-Dopiewskiego KPR.

Zespół jest jak rodzina

Zespół mecze rozgrywa zarówno w Dopiewie, jak i w Buku. Ma to na celu zwiększenie zażyłości między zawodniczkami obydwu gmin. Jak przekonuje trener Paweł Wolny, w zespole jest, jak w rodzinie, a to dlatego, że dziewczyny dorastają ze sobą i wspólnie osiągają sukcesy.

To dla mnie ważne i zarazem motywujące, że w tak licznej grupie, wiele dziewczyn ze sobą świetnie współpracuje. Często są to prawdziwe relacje koleżeńskie, a także przyjaźnie kilkuletnie, więc na pewno jest to dla mnie, jako trenera budujące

– mówi Paweł Wolny.

Paweł Wolny zaczynał jako trener UKS Pantery Dopiewo, gdzie trenowane są najmłodsze dziewczyny. Trenerzy czekają do momentu przejścia dziewczyn z podstawówki do liceum, a wtedy szczypiornistki z Buku i Dopiewa łączą się, i tworzą wspólny zespół. Spowodowane jest to m.in. chęcią rozwoju zawodniczek nie tylko pod względem sportowym, ale też uczniowskim – bez dobrych wyników w szkole, zdobywanych konsekwentną nauką, trudno później o odpowiednie wyniki w świecie sportu.