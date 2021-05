Rugbyści Posnanii zagrają o fotel lidera I ligi. W zaległym meczu podejmą w sobotę o godz. 13 Rugby Białystok

Do meczu obu ekip miało dojść już prawie miesiąc temu, ale wówczas rywale z Podlasia nie stawili się w Poznaniu, uznając, że za późno dowiedzieli się o terminie i miejscu spotkania (zamiast na 14 dni pismo wpłynęło do klubu z Białegostoku 9 dni przed meczem). Działacze lidera I ligi domagali się nawet walkowera za nierozegrane spotkanie. Do akcji musiał więc wkroczyć Polski Związek Rugby. Ostatecznie mecz się odbędzie tylko z miesięcznym opóźnieniem.

Do pełni szczęścia Posnania potrzebuje wygranej różnicą co najmniej 8 punktów. Gdyby udało jej się zwyciężyć w takim rozmiarze lub wyższym, wówczas wskoczy na fotel lidera i będzie przystępować do play-off między pierwszą a drugą drużyną z uprzywilejowanej pozycji (rewanż będzie rozgrywać na własnym boisku). Ewentualne zwycięstwo w play-off to będzie jednak dopiero pierwszy krok do awansu, ponieważ triumfatora I ligi czeka jeszcze baraż z ostatnią ekipą ekstraligi, która będzie prawdopodobnie Sparta Jarocin.