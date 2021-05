Rusza akcja "Zanocuj w lesie". W Wielkopolsce będzie można zanocować "na dziko" w 25 nadleśnictwach

Jak wygląda nocowanie w lesie?

Sama idea opiera się na nocowaniu w naturalnych warunkach, bez żadnych udogodnień i skierowana jest przede wszystkim do osób przygotowanych do bytowania w trudnych warunkach terenowych. W takich miejscach nie ma żadnej infrastruktury, czy to koszy na śmieci, czy toalet. Śmieci należy zabrać ze sobą i wyrzucić je we własnym zakresie. Do wyprawy należy się też dobrze przygotować – zabrać ze sobą wszystkie niezbędne do nocowana w lesie rzeczy, a także jedzenie i wodę. Jeżeli chodzi o potrzeby fizjologiczne, to zalecane jest wzięcie ze sobą saperki, żeby wykopać dołek, w który będzie można się załatwić.