Rusza festiwal Ethno Port w Poznaniu. Co czeka na fanów muzyki? Na scenach w sercu Poznania pojawią się m.in. zespoły z Mongolii i Korei!

Co słychać na scenach Ethno Portu?

Festiwal Ethno Port – 16 lat muzycznych podróży

To wyjątkowa okazja, aby na własne uszy usłyszeć brzmienia z Mongolii, Korei Południowej, Mauritiusa, Indii, RPA, Palestyny, Gruzji, a także Polski i wielu krajów europejskich .

Wydarzenie to nie tylko festiwal muzyczny, ale również impreza promująca szacunek dla wolności i różnorodności kultur.

Czy Poznań podoba się obcokrajowcom?

To ładne miasto - mówił Mongoł - Jesteśmy w Polsce pierwszy raz i jest w porządku.

Dwa światy połączą się w Poznaniu, aby wspomóc kobiety z wioski Gouna w Nigrze i zapewnić im bezpośredni dostęp do wody. Zorganizowano wystawę fotografii z Nigru oraz aukcję unikalnej biżuterii…

Festiwal Ethno Port to także doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu. Uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach muzycznych, rodzinnych, potańcówkach, dyskusjach na tematy bieżących wydarzeń światowych, a także cieszyć się kiermaszami, jogą na trawie, spektaklami, seansami filmowymi, wystawami oraz afterparty z setami DJ-skimi.

Palestyna na Ethno Porcie

- Opowiadamy o świecie nie tylko językiem muzyki. Rozmawiamy o tym co się dzieje, migracjach, największych wyzwaniach - w tym roku będziemy mówić o konflikcie w Gazie. Szczególnie ważne jest zatem, że będzie z nami zespół z Palestyny - mówiła Anna Hryniewiecka.

Bilety i informacje praktyczne

Dla chętnych do udziału we wszystkich koncertach i wydarzeniach festiwalu dostępne są karnety 3- i 4-dniowe, w cenach odpowiednio 270 zł i 300 zł. Informacje o cenach biletów na pojedyncze wydarzenia można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu. Dzieci do 7. roku życia mogą uczestniczyć w koncertach za darmo, pod opieką dorosłych z biletami. Osoby z niepełnosprawnościami, w razie potrzeby, mogą skorzystać z „biletu OzN”, który umożliwia bezpłatne uczestnictwo osoby towarzyszącej.