Rusza modernizacja membrany Enea Stadionu. Wiemy, ile to będzie kosztować oraz ile potrwa jej czyszczenie

- Umyta zostanie zewnętrzna oraz częściowo wewnętrzna połać membrany stadionu. Podczas czyszczenia wykorzystywany będzie środek rekomendowany przez producenta materiału, z którego wykonano poszycie. Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć zbiorniki retencyjne, w których gromadzi się woda do podlewania murawy - tak, by nie przedostały się do nich detergenty wykorzystywane podczas czyszczenia membrany. Oprócz prac w obrębie zadaszenia Enea Stadion przejdzie również naprawę otuliny betonowej słupów na trybunach I-III - czytamy w informacji.