Ruszył powszechny spis rolny 2020. Sprawdź, jak spisać się przez internet i na jakie pytania będzie trzeba odpowiedzieć

- Tego typu badania realizowane są co 10 lat. Zgodnie z rekomendacją FAO i Komisji Europejskiej spisy rolne powinny odbyć się w roku kończącym się na 0, mniej więcej w tym samym okresie przynajmniej we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a nawet w większości państw na świecie - wyjaśnia Arleta Olbrot z Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Badanie to ma dać odpowiedź na pytanie, w jakiej kondycji jest polskie rolnictwo i czy jest ono w stanie konkurować na rynku europejskim.

Powszechny spis rolny rozpoczął się we wtorek, 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 roku.

Jest to istotne przede wszystkim dlatego, że daje możliwość dokonywania porównań międzynarodowych w zbliżonych warunkach. Także metodologia i zakres spisu są uzgadniane międzynarodowo.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby. Od 1 września przez 3 miesiące na stronie internetowej spisrolny.gov.pl aktywna jest aplikacja, w której znajdziemy formularz internetowy. Każdy z użytkowników gospodarstw rolnych otrzymał w ostatnim czasie list od prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym znalazł się m.in. numer niezbędny do zalogowania się do tej aplikacji. Po zalogowaniu aplikacja prowadzi nas przez poszczególne pytania wraz z objaśnieniami i uszczegółowieniem.

Na poziomie kraju powszechny spis rolny daje możliwość monitorowania i planowania krajowej polityki rolnej. Jest to jedyne badanie, z którego jesteśmy w stanie podawać wyniki na poziomie niższym niż województwo.

W przypadku braku dostępu do internetu samodzielnie, możemy spisać się także telefonicznie, kontaktując się z infolinią spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Ta opcja jest również dostępna już od 1 września.

Od 16 września do pracy ruszają rachmistrze telefoniczni. Będą oni dzwonić do tych użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie zdążyli dokonać spisu samodzielnie. Od 1 października natomiast pracę powinni rozpocząć rachmistrze terenowi, ale to czy tak się stanie, będzie zależało od tego, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna na terenie kraju.

- Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo. Jeśli będzie jakiekolwiek zagrożenie, to rachmistrze terenowi zostaną włączeni do pracy przy badaniach telefonicznych - mówi Arleta Olbrot.

Powszechny spis rolny 2020: Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć?

Jakich pytań możemy spodziewać się podczas powszechnego spisu rolnego? Oprócz typowych pytań o płeć, wiek czy wykształcenie bardzo istotne są informacje o zasiewach, sposobie użytkowania ziemi czy liczebności stad.