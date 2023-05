Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu. Do kiedy trzeba złożyć dokumenty?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu

Od 23 do 25 maja 2023 roku odbędzie się w całej Polsce egzamin ósmoklasisty. Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu rozpoczęło się 15 maja i potrwa aż do 24 lipca. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 16 czerwca 2023 r. do godziny 15.

Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych mają do wyboru trzy typy szkół ponadpodstawowych: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 kandydat może wybrać maksymalnie cztery szkoły z powiatu poznańskiego i cztery szkoły z Poznania oraz dowolną liczbę klas w tych szkołach.