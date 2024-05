Ruszyły zapisy na Poznań Five, czyli bieg towarzyszący 23. Poznań Maratonowi! Na starcie pojawi się mnóstwo znanych zawodników

Na pokonanie trasy uczestnicy Poznań Five będą mieli maksymalnie 45 minut. Limit zgłoszeń wynosi 2000 osób, a każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie, otrzyma medal.

Nowość w Poznań Maratonie. Bieg Poznań Five z plejadą gwiazd

- Poznań Five to jedna z naszych najnowszych propozycji dla fanów biegania. Mimo to cieszy się już dużym zainteresowaniem. Sporo osób pytało, czy „Piątka” uzupełni program tegorocznego maratońskiego weekendu. Nie możemy dłużej trzymać biegaczek oraz biegaczy w niepewności i zapraszamy do zapisywania się na listy startowe – mówi dyrektor Poznań Maratonu, Łukasz Miadziołko.

Poznań Five daje możliwość startu osobom, które nie mogą przebiec królewskiego dystansu, a maratoński weekend chciałyby spędzić aktywnie. Na start w „Piątce” decyduje się wiele biegaczek i biegaczy rozpoczynających dopiero przygodę z bieganiem długodystansowym. Nie brakuje osób, dla których start jest okazją do sportowej zabawy i poczucia fantastycznej maratońskiej atmosfery. Podczas zeszłorocznej edycji na trasie Poznań Five pojawiła się plejada gwiazd polskiego sportu: Patrycja Wyciszkiewicz, Wanda Panfil, Małgorzata Sobańska, Jan Huruk, Andrzej Krzyścin, Michał Bartoszak i Jan Szymański. Zwycięzcami pierwszej edycji zostali Cezary Suchora oraz Halina Rasińska.