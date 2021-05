Rząd planuje podwyższenie wieku emerytalnego? Wcześniej go obniżył, bo tak obiecał wyborcom

Kolejne firmy utworzyły Pracownicze Plany Kapitałowe. Pracodawcom za zniechęcanie do oszczędzania grożą kary. Jak to działa? Co zyskasz?

Do 10 maja 2021 wszyscy pracujący w Polsce będą z mocy prawa objęci Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. To system oszczędzania na emeryturę, do którego dopłaca pracodawca i państwo. Pracujący nie musi w nim uczestniczyć. Jeśli nie chce - może złożyć odpowiednią deklarację. I tak zdecydowało dotąd blisko 80 proc. uprawnionych. Ale pracodawca nie może go do tego zniechęcać. Grożą za to wysokie kary.