Rząd weryfikuje plany szybkiej kolei i Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co to oznacza dla Wielkopolski i Poznania?

Premier przedstawia nowe założenia CPK

- Nie sądzę, by ktoś z Wrocławia czy Szczecina marzył o tym, żeby najpierw dojechać do Baranowa, by móc z lotniska odlecieć - mówił podczas konferencji prasowej Donald Tusk.

Projekt "100 minut"

Oznacza to, że pociągi z Poznania do Warszawy pojadą z prędkością 300-320 km/h. Poprzedni rząd zakładał, że choć nowe linie kolejowe zostaną wytrasowane do prędkości 350 km/h, to pojadą one wolniej - 250 km/h. W efekcie warta 70 mld złotych budowa linii Y, która połączy Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław, skróciłaby czas przejazdu z Poznania do Wrocławia o zaledwie 10-15 minut (jak zapowiada Ministerstwo Infrastruktury od grudnia 2024 r. z Poznania do Warszawy dojedziemy w 2 godziny 19 minut). Nowe założenia pozwolą na przejazd na tej trasie w czasie 1 godziny 40 minut - 40 minut szybciej niż na koniec tego roku.