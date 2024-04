"Sanatorium miłości 6" - Oto Teodozja z kultowego programu. Poznajcie ją bliżej i zobaczcie zdjęcia! [13.04.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Teodozja, uczestniczka szóstego sezonu programu "Sanatorium miłości", przybyła do Kłodzka-Zdroju z nadzieją na znalezienie nowych przyjaźni i miłości. Historia Teodozji jest pełna życiowych zakrętów – dwukrotnie doświadczyła małżeństwa. Jej pierwszy związek zakończył się rozwodem, a drugi mąż niespodziewanie zmarł na udar. Kim jest Teodozja i co przyniesie jej udział w programie "Sanatorium miłości"? Zapraszamy do lektury, a także do obejrzenia zdjęć z jej pobytu!