Sanatorium miłości 6 - tak żyje na co dzień Małgorzata z Sobótki. "Nie było sielanki"

Historia Małgorzaty przepełniona jest dramatycznymi zwrotami akcji. Straciła swojego pierwszego męża w tragicznym wypadku. Opowieść o tym traumatycznym wydarzeniu wciąż wzbudza w niej ból i smutek.

- Zostałam wdową po dwóch latach. Mój mąż pojechał do siostry remontować mieszkanie. To był wypadek. Był na boso, prąd go poraził. Nie udało się go uratować - wyznała Małgorzata.