Sanki, lepienie bałwana i laba! Tak kiedyś wyglądały ferie zimowe! Oto archiwalne zdjęcia Weronika Błaszczyk

A jak kiedyś wyglądały zimowe ferie w Polsce? Z pomocą przychodzą fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Dwa tygodnie wolnego od szkoły! Ferie zimowe to zawsze wielki powód do radości dla wszystkich dzieci i nastolatków. Teraz wygląda to jednak zupełnie inaczej niż kiedyś. Uczniowie kilkadziesiąt lat temu mieli nie tylko inne zabawy i sposoby na spędzanie wolnego czasu, ale też często... dużo więcej śniegu. Zapraszamy na podróż w czasie do dziecięcych lat i ferii zimowych.