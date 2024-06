Santander Letnie Brzmienia 2024. Gwiazdy polskiej sceny zawitają do Poznania. Zobacz kto wystąpi w sierpniu na Cytadeli!

Trzy sceny, kilkudziesięciu artystów i wyjątkowy projekt specjalny – to wszystko już 30 i 31 sierpnia w Parku Cytadela w Poznań. W line-upie festiwalu znalazły się solowe koncerty topowych artystów, jak Daria Zawiałow, Mrozu czy Vito Bambino oraz scena debiutantów, czyli Next Fest Stage.

Santander Letnie Brzmienia to wyjątkowa okazja, by pod gołym niebem, w otoczeniu zieleni i tętniącego życiem miasta, celebrować letnie wieczory pełne muzyki. Co roku miłośnicy różnorodnych gatunków muzycznych zjeżdżają się z całej Polski, tworząc wyjątkową atmosferę beztroski i wspólnego świętowania. Festiwal, odbywający się w ostatni weekend sierpnia, zaprasza na podróż przez muzyczne gatunki - od popularnego popu i rocka, po alternatywne brzmienia, dając szansę na odkrycie nowych artystów.

Muzyczna uczta pod gwiazdami

Festiwal Santander Letnie Brzmienia, organizowany co roku, przyciąga tłumy miłośników muzyki, którzy pragną wspólnie celebrować lato. Wyjątkowość tego wydarzenia polega na jego lokalizacji – koncerty odbywają się pod gołym niebem, wśród zieleni miejskich parków, co tworzy niepowtarzalny klimat.

Różnorodność gatunków muzycznych prezentowanych na festiwalu sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Od energicznych brzmień rocka, przez melodyjny pop, aż po eksperymentalne dźwięki muzyki alternatywnej – Santander Letnie Brzmienia to prawdziwa uczta dla zmysłów. Organizatorzy dbają o to, by line-up festiwalu był zróżnicowany i pełen niespodzianek, co rok przyciągając na festiwal nową publiczność.

Spotkanie z muzyką w sercu lata

Organizatorzy festiwalu podkreślają, że Santander Letnie Brzmienia to wydarzenie, które łączy ludzi. Miłośnicy muzyki z całej Polski spotykają się, by razem celebrować lato i beztroskę. Festiwal stwarza idealne warunki do wspólnego świętowania – w otoczeniu świateł scenicznych i zieleni parków, przy dźwiękach ulubionych artystów.

Odkryj nową muzykę

Jednym z głównych celów festiwalu Santander Letnie Brzmienia jest dawanie szansy mniej znanych artystom, by zaprezentowali się szerszej publiczności. Ostatni weekend sierpnia to nie tylko czas na cieszenie się dobrze znanymi hitami, ale także na odkrywanie nowych, często alternatywnych brzmień. Festiwal jest platformą, która umożliwia artystom pokazanie swojej twórczości szerokiemu gronu odbiorców.

Bilety na Santander Letnie Brzmienia

Bilety można kupić na stronie www.santanderletniebrzmienia.pl.

Ceny karnetów:

349 zł – karnet dwudniowy

219 zł – bilet jednodniowy

Zobacz w naszej galerii, kto wystąpi w Poznaniu!

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!